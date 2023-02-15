В Тверской области 15 февраля коронавирусом заразились 222 человека

В регионе делают прививки от ковида.

По данным на 15 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 222 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 181 946 человек. 177 764 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 466 373, в том числе за последние сутки – 3 252.

2772 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.