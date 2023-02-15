Пьяный водитель без прав совершил смертельное ДТП в Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Бежецка. Он обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (п. «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ).

По версии следствия, 25 сентября 2022 года, мужчина, не имея водительских прав, на автомобиле съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погиб пассажир.

Уголовное дело направлено в Бежецкий межрайоный суд для рассмотрения по существу.