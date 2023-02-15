В Твери мужчине платили зарплату не вовремя

Мужчина пожаловался в прокуратуру на невыплату зарплаты
Фото: Мария ЛЕНЦ
В прокуратуру Московского района Твери обратился местный житель и сообщил о нарушениях трудового законодательства со стороны работодателя.
По трудовому договору заработная плата должна выплачивается работнику два раза в месяц. Однако, денег в срок заявитель не получал.
В отношении директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному выдано предупреждение.
Постановление не вступило в законную силу. Также, руководителю предприятия внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.