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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:10

В Твери мужчине платили зарплату не вовремя

Он пожаловался в прокуратуру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина пожаловался в прокуратуру на невыплату зарплаты

Мужчина пожаловался в прокуратуру на невыплату зарплаты

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Московского района Твери обратился местный житель и сообщил о нарушениях трудового законодательства со стороны работодателя.

По трудовому договору заработная плата должна выплачивается работнику два раза в месяц. Однако, денег в срок заявитель не получал.

В отношении директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному выдано предупреждение.

Постановление не вступило в законную силу. Также, руководителю предприятия внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.