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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:01

Фальсификат сливочного масла выявили в психоневрологическом интернате в Тверской области

В составе продукта присутствуют немолочные жиры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сливочное масло оказалось фальсификатом

Сливочное масло оказалось фальсификатом

Фото: Андрей МИНАЕВ

Произведенное в Челябинской области сливочное масло "Крестьянское 72,5%" оказалось фальсификатом. Образец продукта поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию в рамках пищевого мониторинга.

Специалистами в ходе испытаний были выявлены жиры немолочного происхождения. Проба продукта для проверки была отобрана инспекторами регионального управления Россельхознадзора в психоневрологическом интернате Верхневолжья.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.