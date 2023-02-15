Фальсификат сливочного масла выявили в психоневрологическом интернате в Тверской области

Сливочное масло оказалось фальсификатом Фото: Андрей МИНАЕВ

Произведенное в Челябинской области сливочное масло "Крестьянское 72,5%" оказалось фальсификатом. Образец продукта поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию в рамках пищевого мониторинга.

Специалистами в ходе испытаний были выявлены жиры немолочного происхождения. Проба продукта для проверки была отобрана инспекторами регионального управления Россельхознадзора в психоневрологическом интернате Верхневолжья.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.