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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:28

Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием представителей бизнеса

Мероприятие состоится 21 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В прокуратуре пройдет прием представителей бизнеса

В прокуратуре пройдет прием представителей бизнеса

Фото: Ольга Крыльцова

21 февраля прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием представителей бизнес-сообщества совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским.

Граждане могут обратиться по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Прием будет осуществляться с 9:00 до 10:00 утра путем произведения исходящего вызова по Skype на логин заявителя.

Предварительная регистрация по телефону: (4822) 50-60-32.