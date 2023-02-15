Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием представителей бизнеса

В прокуратуре пройдет прием представителей бизнеса
Фото: Ольга Крыльцова
21 февраля прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием представителей бизнес-сообщества совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским.
Граждане могут обратиться по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Прием будет осуществляться с 9:00 до 10:00 утра путем произведения исходящего вызова по Skype на логин заявителя.
Предварительная регистрация по телефону: (4822) 50-60-32.