Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием представителей бизнеса

В прокуратуре пройдет прием представителей бизнеса Фото: Ольга Крыльцова

21 февраля прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием представителей бизнес-сообщества совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским.

Граждане могут обратиться по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Прием будет осуществляться с 9:00 до 10:00 утра путем произведения исходящего вызова по Skype на логин заявителя.

Предварительная регистрация по телефону: (4822) 50-60-32.