В Центре спасения медвежат-сирот заболел один из воспитанников

Специалисты борются за жизнь мишутки из Вологодской области Фото: vk.com/obrcrussia

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области специалисты продолжают бороться за жизнь маленьких воспитанников. Медвежьи малыши еще очень малы, за ними нужен особый уход. Но, к сожалению, проблемы со здоровьем у них случаются. На днях биологов заставил серьезно поволноваться медвежонок по кличке Солнышко. Но его состояние быстро стабилизировалось, вернулся аппетит и бодрость, стал набираться вес.

А вот малыш из Вологодской области нуждается в лечении.

- Вчера вечером резко ухудшилось состояние медвежонка, которого мы недавно привезли из Вологодской области: вялость и отказ от еды. Тут уже было не обойтись без терапии, и специалисты Госпиталя Дикой Природы назначили лечение, - сообщили биологи в соцсети.

Состояние остальных медвежат, к счастью, стабильно.