В Твери полицейские обнаружили склад с контрафактным алкоголем

В Тверской области обнаружен склад с нелегальным алкоголем Фото: Виктория ТУШКОВА

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области в Твери обнаружен склад с контрафактным алкоголем.

Нелегальная спиртная продукция предназначалась для дальнейшей реализации. По данным оперативников, к незаконному обороту алкогольных напитков причастны двое ранее судимых жителей Твери 1972 и 1975 годов рождения.

На складе изъяты электронные базы бухгалтерского учета, 2326 бутылок поддельного спиртного известных зарубежных марок.

По предварительным данным, общий ущерб, причинённый правообладателям в результате противоправной деятельности предпринимателей, превысил 10 миллионов рублей.

Следственным управлением Следственной части по раскрытию организованной преступной деятельности УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.

Подозреваемые задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Ведется следствие.