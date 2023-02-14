Тверская область потеряла три позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Качеству жизни в Тверской области поставили 47,976 баллов из ста. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

По итогам 2022 года Тверская область заняла 54-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Верхневолжье потеряло три позиции: год назад, по итогам 2021-го, мы занимали 51 место.

Рейтинг составлен агентством РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Исследование построено на основе комплексного учёта 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую и экологическую ситуации и другие. Рейтинговый балл изменяется в диапазоне от 1 до 100.

По итогам 2022 года Тверская область получила 47,976 балла. Это немногим больше, чем год назад, однако позиция региона понизилась: многие другие субъекты РФ показали более позитивную динамику.

По данным исследования, лучшее в стране качество жизни в Москве (82,999 балла). Год назад столица также была на первом месте. Второе и третье места занимают Санкт-Петербург (82,307 балла) и Московская область (78,195 балла). Их позиции по сравнению с прошлым годом также не изменились.

Аутсайдеры: Республика Тыва (85-е место и 23,758 балла), Ингушетия (84-е место и 31,271 балла) и Еврейская автономная область (83-е место и 31,684 балла).

А КАК У СОСЕДЕЙ

Вот как обстоят дела в соседних регионах:

Московская область - 3 место и 78,195 балла

Ярославская область - 29 место и 54,460 балла

Смоленская область - 50 место и 49,196 балла

Новгородская область - 52 место и 48,025 балла

Тверская область - 54 место и 47,976 балла

Псковская область - 56 место и 47,007 балла

Вологодская область - 57 место и 46,753 балла