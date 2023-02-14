18 УК в Твери наказали за неубранные дворы, снег и наледь с крыш Фото: администрация Твери

14 февраля на заседании административной комиссии были подведены первые итоги выявления фактов ненадлежащего исполнения требований Правил благоустройства. К административной ответственности за неубранные дворы, снег и наледь с крыш привлечены 18 управляющих организаций.

Нарушителям грозит штраф, размер которого для юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, составляет от 50 000 до 100 000 рублей.

О фактах неудовлетворительной работы управляющих организаций можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов Твери по телефонам: 36-08-82 (Заволжский район), 36 08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район), 36-08-81 (Центральный район).