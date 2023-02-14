Медицинским работникам Тверской области перечислены первые специальные социальные выплаты

Средства доставлены 174 работникам на общую сумму почти 1,5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделение Социального фонда России по Тверской области сообщает, что медработникам региона перечислены первые специальные социальные выплаты, установленные Правительством РФ с января этого года.

На данный момент средства доставлены 174 работникам на общую сумму почти 1,5 млн рублей. Выплаты перечисляются на основании сведений, направленных медицинскими организациями в отделение Соцфонда России по Тверской области.

Напомним, новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования. Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.