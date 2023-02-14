Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 15:27

Медицинским работникам Тверской области перечислены первые специальные социальные выплаты

Оператором выплаты выступает Соцфонд
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Средства доставлены 174 работникам на общую сумму почти 1,5 млн рублей.

Средства доставлены 174 работникам на общую сумму почти 1,5 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделение Социального фонда России по Тверской области сообщает, что медработникам региона перечислены первые специальные социальные выплаты, установленные Правительством РФ с января этого года.

На данный момент средства доставлены 174 работникам на общую сумму почти 1,5 млн рублей. Выплаты перечисляются на основании сведений, направленных медицинскими организациями в отделение Соцфонда России по Тверской области.

Напомним, новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования. Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.