Тверская область занимает 10 место в ЦФО по ценам на бензин

АИ-98 дорожает быстрее всего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди 18 регионов Центрального федерального округа, по ценам на бензин (в среднем) Тверская область в январе занимала 10 место.Это данные Тверьстата.

Максимальные цены зафиксированы в Москве – 52,76 рубля за литр, минимальные – в Рязанской области – 48,33 рубля за литр. В Тверской области литр бензина в среднем стоил 49,75 рублей. Самый дорогой, АИ-98 , стоил 62,96 рубля за литр. Самый дешёвый, АИ-92 - 47,27 рубля за литр.

По бензину марки АИ-92 и марки АИ-95 Тверская область находилась на 5 и 12 местах соответственно, марки АИ-98 – на 3-м. Этот бензин дорожает быстрее всего. В январе 2023 года по сравнению с январём 2021-го он вырос в цене на 4,75%.

По ценам на дизельное топливо Тверская область в январе вошла в первую тройку, заняв 3-е место. Максимальные цены в Москве – 58,79 рублей за литр, минимальные – в Брянской области – 54,81 рубля за литр. В Терской области дизтопливо стоило 58,37 рублей за литр.

По ценам на газовое моторное топливо Тверская область в январе занимала 14 место. Максимальные цены в Смоленской области – 23,60 рубля за литр, минимальные – в Ивановской области – 14,26 рублей. У нас газомоторное топливо стоило 17,76 рублей за литр.