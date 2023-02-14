В Тверской области добавят средств на ремонты больниц и закупку медоборудования

В областном правительстве решили добавить денег на отрасль здравоохранения в регионе. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На заседании регионального правительства принято решение увеличить финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» по ряду направлений.

- Важно обеспечить в больницах и поликлиниках региона качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Сколько конкретно добавят средств на медицину в регионе не сообщается.

Пресс-служба областного правительства напоминает, что на 2023-2025 годы запланировано завершение строительства четырёх детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке, поликлиники в Старице. Также возводятся здания для детской областной больницы и Бежецкой ЦРБ.

В 2023-м запланирован ремонт в 13 медучреждениях, а также в Ржевском медицинском колледже. В 2023-2025 годах предусмотрена закупка различного медроборудования для Бологовской, Нелиджовской, Осташковской и Ржевской ЦРБ, а также - для онкодиспансера и семи сосудистых центров.

В этот же период в районах планируется установить 95 модульных фельдшерских акушерских пунктов и 8 модульных врачебных.

Кроме того, за счет федерального и областного бюджета в 2023-2025 годах предусмотрены средства на выплаты врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельскую местность.

Продолжится в Верхневолжье и реализация программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В частности, в 2023-ом для Центра имени В.П. Аваева будет закуплено порядка 137 единиц оборудования.

С 2023 года за счет средств федерального и областного бюджета финансируется проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных на 31 наследственное заболевание. Ежегодно запланировано проведение скрининга не менее 8400 новорожденным.