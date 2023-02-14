В Твери пройдёт ярмарка образовательных услуг для старшеклассников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 февраля в Твери состоится ежегодная ярмарка образовательных услуг "Выбор за тобой". На мероприятии старшеклассники смогут получить информацию об образовательных программах по востребованным профессиям от представителей профессиональных образовательных организаций области, познакомиться с условиями приема, формами обучения, узнать о перспективах трудоустройства в регионе.

Образовательные организации в игровой форме представят свои профессии, проведут мастер-классы по специальностям, индивидуальные и групповые консультации для школьников и их родителей, продемонстрируют макеты и методические материалы.

Карьерные консультанты тверского кадрового центра "Работа России" проведут для всех желающих профориентационное тестирование.

В ярмарке примут участие более 30 колледжей и вузов Твери. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д.3.