В Тверском соединении ВТА новобранцы приняли присягу Фото: Минобороны России

В Тверском соединении военно-транспортной авиации новобранцы осеннего призыва присягнули на верность Родине.

- Перед приведением к военной присяге все новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы, - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ритуал приведения к военной присяге начался с подъема Государственного флага Российской Федерации. После чего новобранцы в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине.

Представители командования полков ВТА поздравили молодых военнослужащих со знаменательным событием и пожелали достойно пройти службу.