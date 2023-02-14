В Тверской области ушла из жизни Полный кавалер Ордена Трудовой Славы Мария Воронова

Ушла из жизни Полный кавалер Ордена Трудовой Славы Мария Воронова Фото: ПТО

На 86-м году жизни в Тверской области скончалась Полный кавалер Ордена Трудовой Славы Мария Ивановна Воронова. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Игорь Руденя.

- Первый полный кавалер Ордена Трудовой славы в Верхневолжье, Мария Ивановна Воронова посвятила свою рабочую биографию строительной индустрии, внесла огромный вклад в производство материалов для возведения жилых домов, социальных и промышленных объектов. Мария Ивановна была депутатом областного совета четырех созывов, активно участвовала в решении актуальных вопросов развития нашего региона. Имя Марии Ивановны Вороновой навсегда останется в истории тверской земли, – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Мария Ивановна родилась в селе Покровское Старицкого района. Позже переехала в Калинин, где поступила прессовщицей на 2-й силикатный завод.

В начале 70-х она получила первую государственную награду - Орден Трудовой Славы, второй Орден - в 1977 году, третий - в 1983 году. Таким образом, Мария Ивановна стала первым в Калининской области Полным кавалером Ордена Трудовой Славы.

В 1979 году Мария Ивановна первой в области рапортовала о выполнении двух пятилетних планов - за 4 года. На комбинате стройматериалов подсчитали, что за эти четыре года Мария Ивановна сформировала 60 миллионов штук силикатного кирпича.

Почти 30 лет Мария Ивановна проработала на КСМ №2, вела большую общественную работу.