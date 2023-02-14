Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 14:11

В Тверской области ушла из жизни Полный кавалер Ордена Трудовой Славы Мария Воронова

Ей было 85 лет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ушла из жизни Полный кавалер Ордена Трудовой Славы Мария Воронова

Ушла из жизни Полный кавалер Ордена Трудовой Славы Мария Воронова

Фото: ПТО

На 86-м году жизни в Тверской области скончалась Полный кавалер Ордена Трудовой Славы Мария Ивановна Воронова. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Игорь Руденя.

- Первый полный кавалер Ордена Трудовой славы в Верхневолжье, Мария Ивановна Воронова посвятила свою рабочую биографию строительной индустрии, внесла огромный вклад в производство материалов для возведения жилых домов, социальных и промышленных объектов. Мария Ивановна была депутатом областного совета четырех созывов, активно участвовала в решении актуальных вопросов развития нашего региона. Имя Марии Ивановны Вороновой навсегда останется в истории тверской земли, – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Мария Ивановна родилась в селе Покровское Старицкого района. Позже переехала в Калинин, где поступила прессовщицей на 2-й силикатный завод.

В начале 70-х она получила первую государственную награду - Орден Трудовой Славы, второй Орден - в 1977 году, третий - в 1983 году. Таким образом, Мария Ивановна стала первым в Калининской области Полным кавалером Ордена Трудовой Славы.

В 1979 году Мария Ивановна первой в области рапортовала о выполнении двух пятилетних планов - за 4 года. На комбинате стройматериалов подсчитали, что за эти четыре года Мария Ивановна сформировала 60 миллионов штук силикатного кирпича.

Почти 30 лет Мария Ивановна проработала на КСМ №2, вела большую общественную работу.