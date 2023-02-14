В Твери на Масленицу будут торговать блинами, сладкой ватой и воздушными шарами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Твери определила места для праздничной торговли на время масленичных гуляний. Отмечать Широкую Масленицу в этом году жители города будут 26 февраля. Торговля начнется накануне.

Всего определено девять точек продаж, где желающие смогут полакомиться блинами, сладкой ватой, вареной кукурузой, купить сувениры и воздушные шары и даже нарисовать аквагрим.

В Московском районе: досуговый центр "Мир" в Южном, ДК "Элеватор", ДК "Синтетик" в Химинституте, Бобачевская роща.

В Заволжье точки продаж будут установлены на остановке ДСК, у ДК "Сахарово", ДК "Затверецкий", ДК "Литвинки".

В Пролетарском районе - у ДК "Пролетарка".

Режим работы: с 10:00 до 16:00.