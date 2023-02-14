В Тверской области проведут ремонты в ряде соцучреждений

В областном правительстве прошло заседание бюджетной комиссии. Фото: ПТО

На заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени одобрены субсидии соцучреждениям Верхневолжья на ремонты. В том числе, средства выделят в рамках программы «Доступная среда».

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

В 2023 году в Удомельском психоневрологическом интернате (ПНИ) заменят системы водоснабжения и водоотведения, в Ржевском доме-интернате обновят пищеблок, в Трояновском ПНИ проведут капремонт второго этажа, в Михайловском специальном доме-интернате - жилых комнат также на втором этаже, в Грузинском и Кимрском ПНИ обновят лифты.

Помимо этого, в Вышневолоцком доме-интернате отремонтируют пожарные выходы, а в Торопецком ПНИ - эвакуационные лестницы.

Запланированы ремонты в районных комплексных центрах соцобслуживания населения: в Кимрском округе - крыши и коридоров, в Кашинском – прачечной и бойлерной, в Андреапольском - бани, в Осташковском - фасада, в Нелидовском - входа в здание.

Также средства направят на капремонты помещений, фасадов, систем пожарной безопасности в реабилитационных центрах Твери, Нелидовского округа, Конаковского района.

На заседании принято решение выделить бюджетные деньги на покупку автомобилей для комплексных центров соцобслуживания населения Бельского и Оленинского округов, а также стиральных и сушильных машин - для Вышневолоцкого дома-интерната и Тверского геронтологического центра.

Запланировано приобретение мебели, водонагревателей, холодильного оборудования, ограждений игровых уличных зон для реабилитационных центров Вышнего Волочка, Кимр, Ржева, Твери, Торжка, Нелидовского округа.

В рамках программы «Доступная среда» в центрах соцобслуживания населения Кашинского, Пеновского округов и Кувшиновского района, Ржевского дома-интерната, Грузинского психоневрологического интерната и Кашаровского детского дома-интерната установят пандусы, поручни, расширят дверные проемы, адаптируют входные группы и прилегающую территорию для маломобильных граждан.

В Тверской комплексный центр соцобслуживания населения, Ильинский и Удомельский психоневрологические интернаты закупят жилые модули «кухня», «спальня», «санитарная комната».

Для 11 учреждений приобретут специализированный спортивный инвентарь и тренажеры, устройства для песочной терапии, наборы музыкальных инструментов, оборудование для сенсорных комнат.