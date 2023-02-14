В Кимрах простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Иваном Сусловым

Военнослужащего похоронили с воинскими почестями Фото: kimrypress.ru

14 февраля в Кимрском муниципальном округе Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Иваном Сусловым.

Отпевание прошло в храме Вознесения Господня в Заречье.

Иван Суслов окончил школу №11. Участвовал в СВО добровольцем, погиб в боях за Артемовск. Ему было 35 лет.

Соболезнования матери погибшего выразил губернатор Игорь Руденя.

- В траурной церемонии прощания приняли участие глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов, представители военного комиссариата Тверской области, администрации Кимрского муниципального округа, служащие воинской части, расположенной на территории округа, родные и близкие погибшего, - сообщает издание "Кимры Сегодня".

Ивана Суслова похоронили с воинскими почестями на Яковлевском кладбище.