В Кимрах простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Иваном Сусловым

Военнослужащего похоронили с воинскими почестями Фото: kimrypress.ru
14 февраля в Кимрском муниципальном округе Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Иваном Сусловым.
Отпевание прошло в храме Вознесения Господня в Заречье.
Иван Суслов окончил школу №11. Участвовал в СВО добровольцем, погиб в боях за Артемовск. Ему было 35 лет.
Соболезнования матери погибшего выразил губернатор Игорь Руденя.
- В траурной церемонии прощания приняли участие глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов, представители военного комиссариата Тверской области, администрации Кимрского муниципального округа, служащие воинской части, расположенной на территории округа, родные и близкие погибшего, - сообщает издание "Кимры Сегодня".
Ивана Суслова похоронили с воинскими почестями на Яковлевском кладбище.