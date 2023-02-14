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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:38

В Твери из-за съемок фильма перекрыт Свободный переулок

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Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекрыт Свободный переулок

В Твери перекрыт Свободный переулок

Фото: Алина НИЗАМОВА

14 февраля с 7:00 утра до 17:00 вечера, в связи со съемками фильма, ограничено движение и парковка транспорта в Свободном переулке в Твери (на участке от набережной Степана Разина до улицы Советской).

ООО "Док-Синема" рекомендовано организовать проезд транспорта на участке от набережной Степана Разина до улицы Вольного Новгорода со стороны Свободного переулка, проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется в Свободный переулок.

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