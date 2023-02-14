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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:37

Жителей Тверской области предупредили об усилении северо-западного ветра 14 февраля

Экстренное сообщение опубликовало МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
МЧС предупредило жителей об ухудшении погоды

МЧС предупредило жителей об ухудшении погоды

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

По сообщению ведомства, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 часа 14 февраля на территории региона ожидается усиление северо-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Температура воздуха днем -4... +1 градус. В ночные часы -8... -3. Метель и мокрый снег.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила безопасности при нахождении на улице.