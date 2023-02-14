МУП "ЖЭК" снова оштрафовали за плохую уборку снега с улиц Твери

МУП "ЖЭК" снова оштрафовали за плохую уборку дорог Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратура Пролетарского района Твери в ходе проверки выявила нарушения при содержании автомобильных дорог общего пользования.

Установлено, что участки дорог находятся в ненадлежащем состоянии: присутствует рыхлый снег на проезжей части, сформированы снежные валы на мостах, что свидетельствует о ненадлежащем выполнении должностными лицами МУП "ЖЭК" своих трудовых обязанностей.

Прокуратурой в отношении директора учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 20 000 рублей.

Устранение нарушений находится на контроле ведомства.