В Тверской области выявлено 8500 случаев ОРВИ

8500 человек болеют ОРВИ Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На шестой календарной неделе 2023 года в области выявлено 8500 случаев ОРВИ. показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 22%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - сообщили специалисты.

Прививки сделали более 580 000 населения области.