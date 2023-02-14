В Тверской области выявлено 8500 случаев ОРВИ

8500 человек болеют ОРВИ
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.
На шестой календарной неделе 2023 года в области выявлено 8500 случаев ОРВИ. показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 22%.
- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - сообщили специалисты.
Прививки сделали более 580 000 населения области.