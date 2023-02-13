В Твери мошенники звонками о ложных ДТП обманули пожилых людей на 5,5 миллионов рублей

Мошенники обманывали пожилых людей. Фото: Александр ГЛУЗ

В Твери с ноября 2021 гола по февраль 2022 года действовали мошенники, которые звонили пожилым людям, сообщали, что их родственник попал в ДТП и требовали денег за невозбуждение против них уголовного дела. Многие верили и деньги перечисляли. Таким образом удалось обмануть 22 человек и получить с них 5,5 миллионов рублей.

Однако, обман был раскрыт, было возбуждено уголовное дело.

-В прокуратуре Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух фигурантов уголовного дела. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 22 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверский области.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.