В Твери "Газель" сбила девушку на пешеходном переходе

ДТП произошло на улице Маршала Конева. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 13 февраля в Твери на улице Маршала Конева "Газель" сбила девушку-пешехода. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе недалеко от здания ТГТУ.

21-летняя девушка переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. По информации Госавтоинспекции Тверской области, водитель "Газели", мужчина 1988 года рождения, был трезв.

Девушка получила травмы. С вывихом голеностопного сустава и подозрением на перелом голени её доставили в больницу скорой медицинской помощи.