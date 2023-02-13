43 опоры уличного освещения заменили в 2022 году в Твери

На улице Новоторжской заменили опоры освещения. Фото: администрация Твери

В рамках ремонта улицы Новоторжской в центре Твери, помимо, дорожных работ, были обновлены 37 опор уличного освещения со светодиодными фонарями, а воздушные линии электропередачи заменены на подземные.

Также шесть опор освещения заменили на улице Гайдара, плюс там также были установлены светодиодные светильники, перенесены под землю около 300 метров воздушных линий.

Напомним, в 2022-м по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в городе провели ремонты на 54 участках улично-дорожной сети, а за 2019-2022 годы работы охватили 197 отрезков дорог областного центра общей протяжённостью 210 км.