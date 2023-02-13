Утвержден перечень сельских дорог, которые отремонтируют в Тверской области

В этом оду запланировано отремонтировать 11 сельских дорог. Фото: ПТО

26,3 км дорог местного значения до изолированных от больших автотрасс сёл и деревень в регионе будут отремонтированы в 2023 году. Решение принято на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

В результате конкурсного отбора определены 11 участков сельских дорог в семи муниципалитетах.

Будут отремонтированы дорога в поселке Ильино Западнодвинского округа, подъезд к деревне Матино Кашинского округа, трасса от деревни Перечково до деревни Красная горка в Калязинском районе, автодороги «Заболотье-Райки» Лихославльского округа, «Осуга-Рогачево» и «Житинки-Мануйлово» Ржевского округа, «Тверь-Ржев» - Чукавино», подъезд к деревне Бережки, дорога между деревнями Новое и Старое Старицкого округа. Кроме того, в порядок приведут мост через ручей на дороге Архангельское-Спиридово в Конаковском районе.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, по всем этим дорогам поступали обращения граждан с просьбой провести ремонты.