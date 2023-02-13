Взносы за капремонт в Тверской области за месяц подорожали на 4,2 %

Цены в регионе растут. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Цены на товары и услуги растут, об это в очередной раз напомнил Тверьстат. Ведомство опубликовало ежемесячный мониторинг цен.

Итак, в январе 2023 года, в сравнении с прошлым месяцем, шёл рост цен на мясопродукты: говядину – на 0,9%, баранину – 1,6%, куриные окорочка и фарш – 1,9%; рыбопродукты: икру и охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород – 2,8%, креветки – 1,6%; масло сливочное и подсолнечное – 5 и 2,9% соответственно; карамель – 2,9%, черный чай – 2,1%; муку – 1 %.

Но есть и хорошие новости. Ряд продуктов стал дешевле. Так снизились цены на свинину – на 1,2%, свиную и говяжью печень – 3,2%, сосиски, сардельки и сырокопченую колбасу – 4,2%; кальмары – 1,8%, соленую сельдь – 1,6%; оливковое масло – 5,2%; молоко – 1 %, творог – 1,2%, йогурт – 1,6%; сахар – 1,1%, шоколад – 3,8%, шоколадные натуральные конфеты – 1,3%, растворимый кофе – 2,5%, зеленый чай – 3,4%, какао – 2,4%, крупы: гречневую – 6,4%, манную – 4,2%, горох и фасоль – 1,1%.

Цены на овощи, включая картофель, в январе 2023 года выросли на 16,3%. Стали дороже капуста – на 8,1%, картофель – 7,2%, лук – 34,8%, морковь – 17%, свекла – 11,5%, огурцы – 53,0%, помидоры – 33,7%, чеснок – 10,9%, яблоки – 8,3%, груши – 20,0%, апельсины – 1,3%, виноград – 29 %, бананы – 1,8%. Подешевели лимоны – на 3,3%, свежие грибы – 1,1%, замороженные овощи и ягоды – 2,7 и 6,1% соответственно. Среди непродовольственных товаров стали дороже: мужские и женские ветровки – на 6,4 и 4,7% соответственно, женские пиджаки, брюки из полушерстяных или смесовых тканей и блузки – на 4,5; 2,1 и 1,4% соответственно, ботинки для школьников – на 2%, кроссовки для взрослых – на 1,2%. Дизельное топливо подорожало на 0,8%, медикаменты – на 1,0%, сухие корма для животных – на 0,6%.

Выросли цены на пылесосы – на 5,9%, электрочайники – на 2,6%, телевизоры – на 1,1%, смартфоны – на 7,0%, фотоаппараты – на 9,0%. Стали дешевле бытовые плиты – на 3,2%, стиральные машины – на 2,0%, миксеры и блендеры – на 3,5%, дрели – на 3,4%, смарт-часы – на 2,5%. Строительные материалы подорожали на 0,7%, в том числе плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 1,8%, ламинат – на 5,4%. Еврошифер, гипсокартон и линолеум подешевели на 3,2; 1,0 и 0,7% соответственно.

Снизились цены на женские пальто: зимние – на 5%, меховые и дубленки – на 1,2%, из плащевых тканей – на 2,1%. Подешевели зимние мужские, женские и для школьников сапоги – на 8,3; 2,4 и 3,2% соответственно, детские кроссовки – на 6,4%.

Из услуг: в минувшем январе подорожали постановка набоек – на 0,2%, мужская и женская стрижки – на 0,5 и 2,6% соответственно, билеты в кинотеатры и театры – на 4,8 и 0,7% соответственно, билеты на пригородные поезда и поезда дальнего следования – на 7,6 и 0,7% соответственно.

Взносы на капитальный ремонт увеличились на 4,2%.

Плата за аренду 1 и 2-комнатных квартир – на 9,8 и 9,2% соответственно.

Поездки заграницу стали дороже на 8,2%, отдых на Черноморское побережье России и в Крым подорожал на 9,9%, путевки в санатории и дома отдыха и пансионаты – на 3,9 и 2% соответственно, занятия в плавательных бассейнах – на 2,6%.

Про медицину: стали дороже ультразвуковое исследование брюшной полости (0,5%), гастроскопия (0,7%), общий анализ крови (0,6%), клинический осмотр животного (5,3%), прививки животного (5,7%).