В Тверское области подписано актуальное соглашение по подготовке молодых инженеров

Соглашение направлено на системную работу по подготовке инженерных кадров, в том числе, с помощью прохождения студентами производственной практики на Тверском вагонзаводе. Фото: ПТО

Тверское региональное отделение Союза машиностроителей России и Тверской государственный технический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на профориентацию и подготовку высококвалифицированных кадров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

О важности ранней профориентации молодежи в регионе не раз заявлял губернатор Игорь Руденя.

Соглашение было подписано на площадке Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ). За последние три года на вагонзавод было трудоустроено более 200 выпускников ТвГТУ.

Соглашение позволит проводить системную работу по подготовке кадров для машиностроительной отрасли. В том числе, с помощью целевого набора и заключения трехстороннего договора (студент-вуз-предприятие), прохождения студентами производственной практики на вагонзаводе и других машиностроительных предприятиях региона.

Председатель Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор ОАО «ТВЗ» Артем Овелян, потребность вагонзавода в инженерных кадрах сегодня значительно выросла. Это связано с ростом портфеля заказов и выпуском новой продукции - городских электропоездов «Иволга», современных одно- и двухэтажных вагонов и других.