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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:28

В Твери собирают помощь для пострадавших от землятресения жителей Турции и Сирии

Неравнодушных жителей просят приносить зарядные устройства, теплые вещи, палатки и другие необходимые предметы
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Сбор гуманитарной помощи для пострадавших идёт во многих российских городах.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших идёт во многих российских городах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощь пострадавшим от землятресения жителям Турции и Сирии организовало Духовное управление мусульман Тверской области. Идет сбор средств и вещей первой необходимости.

Сообщается, что вещи и деньги можно передать в тверскую соборную мечеть (ул. Советская,66). Нужны новые теплые зимние вещи, одеяла, спальники, обогреватели, термосы, палатки.

Напомним, мощное землятресение, унёсшее более 33 тысяч жизней, произошло на юго-востоке Турции и в Сирии утром 6 февраля.