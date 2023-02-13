В Твери собирают помощь для пострадавших от землятресения жителей Турции и Сирии

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших идёт во многих российских городах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощь пострадавшим от землятресения жителям Турции и Сирии организовало Духовное управление мусульман Тверской области. Идет сбор средств и вещей первой необходимости.

Сообщается, что вещи и деньги можно передать в тверскую соборную мечеть (ул. Советская,66). Нужны новые теплые зимние вещи, одеяла, спальники, обогреватели, термосы, палатки.

Напомним, мощное землятресение, унёсшее более 33 тысяч жизней, произошло на юго-востоке Турции и в Сирии утром 6 февраля.