В 2022 году в Тверской области сыграли 8825 свадеб

Число молодожёнов в Тверской области растёт. Фото: Станислав ШАХОВ

В ЗАГСах Тверской области посчитали, сколько молодоженов зарегистрировали свой брак в 2022 году. Получилось: 8825 пар – это на 22% больше, чем в предыдущем. Статистику публикует Тверьстат и сообщает, что чаще всего в регионе женятся в возрасте от 20 до 35 лет. Такими в 2022 году были 61% новобрачных.

Сохраняется тенденция увеличения среднего возраста вступления в брак. За последнее десятилетие он вырос на 3 года и составил 32 года у невест и 34 года у женихов.

В городах женятся охотнее, чем в сёлах и деревнях.