Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 9:59

В 2022 году в Тверской области сыграли 8825 свадеб

Статистику публикует Тверьстат
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Число молодожёнов в Тверской области растёт.

Число молодожёнов в Тверской области растёт.

Фото: Станислав ШАХОВ

В ЗАГСах Тверской области посчитали, сколько молодоженов зарегистрировали свой брак в 2022 году. Получилось: 8825 пар – это на 22% больше, чем в предыдущем. Статистику публикует Тверьстат и сообщает, что чаще всего в регионе женятся в возрасте от 20 до 35 лет. Такими в 2022 году были 61% новобрачных.

Сохраняется тенденция увеличения среднего возраста вступления в брак. За последнее десятилетие он вырос на 3 года и составил 32 года у невест и 34 года у женихов.

В городах женятся охотнее, чем в сёлах и деревнях.