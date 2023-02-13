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НовостиОбщество13 февраля 2023 9:48

В Тверской области депутата могут отстранить от должности из-за коррупции

Прокуратура провела проверку
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Депутат утаил доходы.

Депутат утаил доходы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в работе Совета депутатов Куженкинского городского поселения. После проверки выяснилось, что один из депутатов в 2021 году утаил информацию о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Прокуратура направила в суд иск об обязании Совета депутатов на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата,» - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.