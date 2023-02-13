В Тверской области разыскивают Сергея Солдатова, который пропал на трассе «Россия»

Сергей Солдатов пропал в августе 2022 года в Тверской области. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

С августа 2022 года следователи и родственники разыскивают Сергея Солдатова 1974 года рождения, жителя Рязани.

16 июля он с супругой на собственном автомобиле «Volkswagen Passat СС» ехал по трассе М-10 «Россия» в сторону Санкт-Петербурга. В районе деревни Поддубки Калининского района Тверской области Он вышел из автомобиля и направился в сторону леса. Из леса он не вернулся. До настоящего времени данные о местонахождении мужчины отсутствуют.

«С момента возбуждения уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты регионального СК России и сотрудники полиции. Продолжается проведение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения человека», - сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Внешность и особые приметы пропавшего: на вид около 45 лет, рост 175 см., плотного телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза серо-зеленые. Был одет в футболку темно-синего цвета, брюки, ботинки черные, бейсболка.

Если вы владеете информацией о местонахождении указанного мужчины, звоните по телефону: 8(4822)32-27-51, либо обращайтесь в Калининский межрайонный следственный отдел по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, 15.