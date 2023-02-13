Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 9:08

В Тверской области 13 февраля коронавирусом заразились 234 человека

От COVID-19 за весь период пандемии скончался 2772 человек
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Число больных ковидом в последние недели растёт.

Число больных ковидом в последние недели растёт.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 13 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 234 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 181 506 человек. 177 242 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 460 999, в том числе за последние сутки – 88.

2772 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.