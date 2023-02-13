В Тверской области из-за праздников изменен график доставки пенсий и пособий

График доставки пенсий в Тверской области изменен из-за праздников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с предстоящими праздничными выходными в феврале тверское отделение Соцфонда изменило графики доставки пенсий и пособий отделениями почтовой связи.

Для городских отделений почт:

17 февраля – за 17 февраля и в отдельных ОПС за 18 февраля;

18 февраля – за 18, 19 февраля и в отдельных ОПС за 20 февраля;

20 февраля – за 20 февраля и в отдельных ОПС за 21 и 22 февраля;

21 февраля – за 21, 22, 23 и 24 февраля.

Для городских почтовых отделений с выходным днем «понедельник»:

17 февраля – за 17 и 18 февраля;

18 февраля – за 19,20 февраля и в отдельных ОПС за 21 февраля;

21 февраля – за 21, 22, 23 и 24 февраля.

Для городских отделений почт с выходным днем «вторник»:

17 февраля – за 17 и 18 февраля;

18 февраля – за 19, 20 февраля и в отдельных почтовых отделений за 21 февраля;

20 февраля – за 21, 22, 23 и 24 февраля. Для почтовых отделений 5 класса с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:

15 февраля – за 15, 16 февраля и в отдельных ОПС за 17 февраля;

17 февраля – за 17, 18, 19 февраля и в отдельных ОПС за 20 февраля;

20 февраля – за 20, 21, 22, 23 и 24 февраля.

Для почтовых отделений 5 класса с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

14 февраля – за 14, 15 и 16 февраля;

16 февраля – за 17, 18, 19 и в отдельных ОПС за 20 февраля;

18 февраля – за 20, 21, 22, 23 и 24 февраля.

Тем, кто получает выплаты через кредитные организации, пенсии и соцпособия будут перечислены 10 и 21 февраля 2023 года.