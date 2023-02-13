В Тверской области 10 председателей ТСЖ в Ржеве привлекли к ответственности

Прокуратура выявила недолжное исполнение своих обязанностей 10 председателями ТСЖ в Ржеве. Фото: Архив "КП"

В Ржеве сотрудники прокуратуры провели проверку того, как товарищества собственников жилья занимаются содержанием и ремонтом многоквартирных домов, за которые они отвечают. В итоге выявлены нарушения требований жилищного законодательства. Провинились 10 председателей ТСЖ Ржева.

Проверка выявила, что в подвалах домов свален строительный и бытовой мусор, на кровле подъездов есть наледи, на стенах отслаивается штукатурка, в домах отсутствует изоляция труб отопления и горячего водоснабжения.

Адреса домов не называются.

В итоге прокуратура вынесла в отношении 10 председателей ТСЖ постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 КоАП. Виновным лицам назначены наказания в виде предупреждений.

- Кроме того, руководителям ТСЖ внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, выявленные нарушения устранены (за исключением фасадных работ, которые осуществляются в весенне-летний период), - сообщает областная прокуратура. - Устранение оставшихся нарушений находится на контроле.