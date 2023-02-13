В Тверской области пропала пожилая женщина, которой нужна медицинская помощь

В Торжке ушла из дома и не вернулась пожилая женщина. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Тверской области ищу Елену Васильевну Черемисову (Терсинцеву), которая 12 февраля ушла из дома в Торжке на Ленинградском шоссе и пропала. Об этом сообщил тверской поисковый отряд «Сова».

Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пенсионерки: рост 155-160 см, плотное телосложение, волосы короткие.

Одета была в темно-синее болоньевое пальто ниже колен, леопардовую кофту с люрексом, черную юбку, черные легинсы, черные ботинки и черную вязанную шапку с цветами.

С собой: пакет с домашними тапками, телефон ZTE и зарядное устройство.

Всем, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят сообщать по телефонам: 89040141234, 89106463434 или 112.