В Тверской области будут судить мужчин, которые толкали и нецензурно обзывали полицейских

Уговоров дебоширы не слушали, к ним пришлось применить силу и доставить в отделение. Фото: Олег ЗОЛОТО

За оскорбление полицейских перед судом предстанут двое жителей города Андреаполя Тверской области.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области, в декабре 2022 года две мужчин 35 и 32 лет, будучи пьяными, буянили в местном кафе и грубили окружающим. Увещеваний они не слушали, поэтому на место вызвали Росгвардию. Прибытие полицейских дебоширов не успокоило: они нецензурно выражались в адрес стражей порядка, толкали их и хватали за форму.

"Один из обвиняемых, держа в руке стеклянную бутылку со спиртным, попытался нанести ею удар в голову полицейскому, однако его напарник вовремя среагировал и своей рукой заблокировал незаконные действия преступника", - рассказывают подробности в прокуратуре.

К обвиняемым пришлось применить силу. Их доставили в отделение.

В зависимости от роли и степени участия в содеянном мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.