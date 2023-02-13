Кинопоказы фильма «Легенды Орлёнка» пройдут в Твери

Афиша фильма. Фото: ОДК «Пролетарка»

Жителей Твери приглашают в ДК «Пролетарка» на художественный фильм «Легенды Орлёнка». Это творческая работа режиссёра Ольги Беляевой («Опасные каникулы», «Тайна тёмной комнаты»). Фильм «Легенды Орлёнка» создан для детей и взрослых, он воссоздаёт атмосферу «советского кино» напоминает зрителю, что такое настоящая дружба.

Главные герои картины – четыре школьника разного возраста, которые собрались в летнем лагере «Орлёнок». В один из дней каждому из них таинственный незнакомец дает непростое задание. Теперь ребятам предстоит открыть тайну семи легенд «Орлёнка» и не дать злу победить добро.

Первый кинопоказ в «Пролетарке» состоялся 12 февраля. Покажут кино также 23 февраля в 14:00, 26 февраля в 15:00, и 4 марта в 17:00. Фильм участвует в программе «Пушкинская карта». 6+