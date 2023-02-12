Жителей и гостей Тверской области приглашают на "Широкую Масленицу" в усадьбу Домотканово Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 февраля жителей и гостей Тверской области приглашают на "Широкую Масленицу" в усадьбу Домотканово. Посетителей ждут традиционные русские забавы, катание на лошадях, веселые песни, народные игры, вкусные угощения, представления с ряжеными, Театр Петрушки.

Масленичные гуляния пройдут с 11:00 до 16:00.

11:00-12:00 выступление народного фольклорного ансамбля "Межа";

15:45-16:00 проводы Масленицы, сжигание чучела.

Запланированы обзорные экскурсии по экспозиции Мемориально-художественного музея Валентина Александровича Серова.

12:00-16:00 в усадебном доме пройдет мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки "Обрядовая народная кукла "Масленичка".

Будут работать творческие площадки, тир, пейнтбол, лазертаг, фотозона, выставки, буфет, ледовый каток, горка, ярмарка народных промыслов.

Место проведения: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Александровича Серова в Домотканово.

Вход для взрослых - 150 рублей, дети до 16 дет - 100 рублей. Действует Пушкинская карта. 0+