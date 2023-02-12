В Твери пройдет "Забег Супергероев"

"Забег Супергероев" пройдет 23 февраля Фото: vk.com/superherorun

23 февраля в парке Победы в Твери в 10:00 начнется традиционный спортивный праздник "Забег Супергероев".

Для участников организованы дистанции на 1 и 5 км. Награждения будут проходить в трех возрастных группах:

16-39 лет (отдельно среди мужчин и женщин) - 5 км;

40+ лет (отдельно среди мужчин и женщин) - 5 км;

детский забег до 16 лет (отдельно среди мальчиков и девочек) - 1 км.

- Медаль финишера получает каждый участник, успешно преодолевший дистанцию, - сообщают организаторы забега в соцсети.

Все участники в костюмах получат специальные призы.