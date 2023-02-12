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НовостиОбщество12 февраля 2023 16:55

Праздник поэзии "Каблуковская радуга" пройдет в Тверской области

Заявки на участие принимаются до 15 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Праздник поэзии "Каблуковская радуга" пройдет в 23-й раз

Праздник поэзии "Каблуковская радуга" пройдет в 23-й раз

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей Тверской области приглашают принять участие в празднике поэзии и авторской песни "Каблуковская радуга" им. В.И. Львова. Ежегодно фестиваль объединяет молодые таланты, поэтов-любителей и профессиональных авторов.

В этом году "Каблуковская радуга" пройдёт в Тверской области уже в двадцать третий раз. Фестиваль запланирован на 1-2 июля 2023 года. Местом проведения станут село Каблуково и село Савватьево Калининского района.

Все желающие принять участие в конкурсе поэзии и авторской песни до 15 марта могут подать заявки в оргкомитет фестиваля. Работы принимаются в объёме не более 120 строк.