После застолья у жителя Твери пропала банковская карта

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 39-летний житель деревни Батино Калининского района. Заявитель сообщил, что из его квартиры на улице Сергея Есенина пропала банковская карта, с которой были списаны более 6 000 рублей.

Полицейские установили, что в день происшествия потерпевший распивал у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. Пропажу карты хозяин квартиры обнаружил после застолья.

Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 49-летний ранее неоднократно судимый, безработный житель Твери.

Мужчина сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.