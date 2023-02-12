Жители Тверской области хранят на счетах в банках 221,7 миллиарда рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным на январь 2023 года жители Тверской области хранят на счетах в банках 221,7 миллиарда рублей. Показатель на 14,6% больше, чем годом ранее.

- Значительная часть этих средств хранится на срочных вкладах - 130 млрд рублей. Остальное лежит на текущих счетах. Всего порядка 79,6 млрд рублей. В настоящее время структура вкладов изменилась в пользу рублевых депозитов. Доля вкладов в рублях составляет 4,2%, - сообщает Центробанк.

Объем средств на депозитных счетах предприятий и организаций Верхневолжья к началу года составил более 44,6 млрд рублей, средства индивидуальных предпринимателей за 2022 год приблизились к 8 млрд рублей.