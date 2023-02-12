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НовостиДосуг12 февраля 2023 8:12

Тверской театр драмы в феврале организует областные гастроли

Зрителям покажут ведущие репертуарные спектакли
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тверской театр драмы в феврале организует областные гастроли

Тверской театр драмы в феврале организует областные гастроли

Фото: Александр ЖМУЛИН

В феврале Тверской театр драмы организует областные гастроли с ведущими репертуарными спектаклями.

14 февраля на сцене Сонковского Межпоселенческого Дома досуга пройдёт показ спектакля «Антон Павлович шутит» (12+). Билеты можно приобрести онлайн. Справки по телефону: (48246) 213-28.

28 февраля в Бежецке на сцене Районного центра народного творчества и досуга Тверской театр драмы представит спектакль «Весы» (18+) по пьесе Евгения Гришковца. Режиссёр - Александр Павлишин. Справки по телефону: (48231) 2-23-46.

Постановки Тверского театра драмы участвуют в программе «Пушкинская карта».