Жительница Торжка заявила в полицию о краже золотых украшений из квартиры

Возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 47-летняя жительница Торжка и сообщила о краже из её квартиры золотых украшений. Ущерб владелица оценила более чем в 100 тысяч рублей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе розыска полицейские выяснили, что заявительница подозревает в краже имущества знакомого, который приходил к ней домой делать ремонт. В течение дня мастер ремонтировал квартиру один, пока хозяйка была на работе.

Злоумышленником оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что в отсутствие хозяйки похитил золото из шкатулки. Похищенное он обирался сдать в ломбард, но потерял, находясь в нетрезвом состоянии.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.