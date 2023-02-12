В Тверской области 12 февраля усилился северо-западный ветер

Дорожная обстановка ухудшилась Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей региона об усилении северо-западного ветра. Отдельные порывы могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха днем, 12 февраля, -7... -2, ночью до -8 градусов.

Из-за ветра и метели, которая накануне накрыла Тверскую область, ухудшилась обстановка на дорогах. В некоторых районах произошло частичное отключение электроэнергии.

Спасатели призывают жителей быть осторожнее и соблюдать правила безопасности.