Выставка художественной фотографии Евгения Харитонова открылась в Твери

Экспозиция будет работать до 25 февраля. Фото: ПТО

В Твери открылась выставка художественной фотографии «Избранное» Евгения Борисовича Харитонова - старейшего участника фотоклуба областного Дома народного творчества. Экспозиция будет работать до 25 февраля в музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной.

В экспозиции «Избранное» собраны лучшие работы автора. Евгений Харитонов, чти фото выставлялись не только на городских и областных, но и всероссийских выставках, и сегодня продолжает активно заниматься художественной фотографией. Сейчас фото-художнику 87 лет.

Выставка работает по адресу: г.Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16. 6+