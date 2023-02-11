Подросток, ушедший из социально-реабилитационного центра 9 февраля, найден полицейскими в Твери

Юношу нашли. Фото: ВПСО «СОВА»

Подросток, пропавший 9 февраля в городе Весьегонске Тверской области, 11 февраля был найден полицейскими в Твери.

"Противоправных действий в отношении него не совершалось, в настоящее время сотрудники ПДН беседуют с подростком", - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Тверской области.

Как ранее сообщало Следственное управление СКР по Тверской области, юноша 2007 года рождения ушёл 9 февраля из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» Весьегонского района и пропал. По данному факту была организована проверка.