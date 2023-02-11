Более 704 млн рублей получит Тверская область из федеральной казны на развитие туризма

Наибольшие деньги выделены на проектирование туристического кода городов. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Свыше 11,4 млрд рублей будет направлено в регионы РФ на поддержку и развитие туристической индустрии. Соответствующие распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Среди получателей субсидий из федерального бюджета - Тверская область.

Как следует из правительственного Распоряжения от 9 февраля 2023 года № 297-р, Тверской области из федерального бюджета выделяется:

- 455 млн 470 тыс. 700 рублей - на проектирование "туристического кода" - создание единого архитектурно-культурного пространства в туристических центрах городов.

- 143 млн 856 тыс. 500 рублей - на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры;

- 105 млн 336 тыс. 800 рублей - на господдержку развития туристической инфраструктуры.

Всего - 704 млн 664 тыс. рублей.