В Тверской области метель, сильный ветер и гололедица

Метель в Твери 11 февраля 2023 года. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области в субботу 11 февраля сохраняется жёлтый уровень опасности в связи с погодой. Гидроментцентр РФ предупреждает о гололедице на дорогах и сильном ветре порывами до 15 м/с.

С обеденного времени к ветру присоединилась снежная метель. Такая погода может продлиться до поздней ночи.

Главное управление МЧС России по Тверской области также присоединяется к предупреждению и обращается к жителям Твери и региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности.

На воскресенье 12 февраля прогнозируется улучшение погоды. Осадки должны прекратиться, ветер поутихнет. Днём будет -4. Атмосферное давление подрастёт с 742 до 750 мм рт. ст.